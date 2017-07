To rekkehus totalskadd på Støren

Klokken 14:37 lørdag ettermiddag fikk politiet melding om brann i to rekkehus på Støren. Nødetatene rykket ut og var på stedet rundt en halvtime senere.

Slukningsarbeid og evakuering ble iverksatt umiddelbart, og Støren kommunes kriseberedskap ble senere iverksatt.

Hørte et smell

Det var Daniel Helgemo Nilsson som varslet brannvesenet. Han forklarte til NRK at han oppdaget brannen etter å ha hørt et smell.

- Jeg skulle springe meg en tur for å se hva det var. Da sto det første huset i brann, sier han til NRK.

- Heldige med vind og vær

Svenn Ola Krognes er fagleder for brannvesenet på stedet, og i 17-tiden kunne han fortelle at den reelle faren for videre spredning var over, og at etterslukning er påbegynt.

- De to husene har så godt som brent til grunns, men ingen av de nærliggende boligene eller leilighetskompleksene er skadd. Brannen har skapt enorme mengder med røyk, noe som har vært problematisk. Heldigvis har vi vært heldige med både vind og vær, forteller han til Trønderbladet.

Det skal være snakk om to kommunale bygninger med totalt åtte boenheter til sammen som tok fyr. I tillegg til de to bygningene, ble også flere biler totalskadde.

Giftig røyk

Mari Granli er innsatsleder for helsepersonellet, og kunne heldigvis bekrefte at ingen har blitt meldt skadd. 16 personer har blitt evakuert fra de to bygningene, i tillegg til alle beboerne i det ene nærliggende leilighetskomplekset.

Hun er likevel svært klar på at folk må holde seg unna røyken, og måtte konstant flytte på både politifolk og journalister etterhvert som røyken kom nærmere.

-Det er gamle hus, og det kan være giftstoffer i røyken, derfor ber vi beboere i området lukke dører og vinduer. Hvis noen føler ubehag, oppfordrer vi også folk til å ta kontakt med legevakta. Selv om det viser seg at røyken ikke er giftig, skal det likevel ikke mye røyk til for å bli kullosforgiftet, sier hun.

- For tidlig å si noe om årsaken

Anne Birgitte Arras er innsatsleder for hele operasjonen, og forteller til Trønderbladet at årsaken til brannen er ukjent, og at det er alt for tidlig til å lete inne i det gule rekkehuset, som tok fyr først.

- Det er alt for varmt der inne, og det er alt for mye røyk. Vi avventer litt, også vil det bli iverksatt etterforskning. Vi vil også holde vakt for å være sikre på at alt går ordentlig for seg, sier hun til Trønderbladet.

Alle beboerne gjort rede for

Politiet meldte klokken 19:34 via sin Twitter-konto at de har fått kontroll på hvem som bodde i husene som brant, og at alle beboerne er gjort rede for. Slukningsarbeidet fortsetter utover kvelden.