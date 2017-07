Størensjenter samlet inn penger

Det beviste Leah Emilie Vold Ekroll (7) og Linn Nybjerkan Bjerkset (8) på mandag, da de bestemte seg for å bruke dagen til å selge egenproduserte perlebrett, saft og kjeks til forbipasserende på Støren, og gi pengene til et veldedig formål. Hvilket veldedig formål var de ikke helt sikre på, for det hadde ikke vært tid til å få alle slike detaljer på plass, før salget skulle starte.

–Det skal i alle fall ikke gå til oss selv! understreker Leah.

Gleder seg til skolen

Mandagen ble så artig, at de to jentene satte seg ned igjen på tirsdag også.

–Vi liker å hjelpe folk! forteller Linn, som var den som kom på den gode ideen.

De to skal begynne på tredje trinn på Støren skole til høsten, og det gleder de seg veldig til. Da skal de få ny kontaktlærer, for hun de har hatt før skal ha baby.

– Favorittfaget mitt er KRLE, forteller Linn, mens Leah har andre fag hun liker mer:

– Jeg synes engelsk er best, forteller hun.

Morsom ferie

I sommer har de vært på ferietur begge to. Linn har vært i Syden, i Hunderfossen og på setra i Soknedal, og Leah har vært i Legoland og i Djurs Sommerland.

–Jeg har tatt masse karuseller! forteller hun.

Men det er veldig hyggelig å være hjemme i ferien også, synes de to venninnene. De har ligget over til hverandre, og hatt det gøy.

– Og i går spiste vi brødskive med Nugatti. Og is! forteller Leah.

Så barna «nå til dags» spiller ikke bare dataspill og ser på TV, de gjør sånne ting som vi som er voksne nå, gjorde på 60-, 70- og 80-tallet også, og gleder seg over is og sjokoladepålegg.

Det er vel håp i hengende snøre da!