Har sommerjobb på bygdatunet

Ellers i året er det bare driftsleder Tor Forsbergh som jobber på Horg bygdatun. Da har han bare musa å snakke med, forteller han. Men etter påske øker arbeidsstokken betraktelig, og nå i sommer er de ni på jobb til sammen.

Trenger mange hender

Arnt Resell Krogstad (19) og Birger Mælen (18) har fått vanlig sommerjobb på bygdatunet, mens Anne Lise Waldum (17) og Jenny Hovin (16) er engasjert gjennom «Ung i jobb» i Melhus kommune.

De vedlikeholder bygdatunet gjennom hele sommeren, og Forsbergh sier arbeidshjelpen kommer veldig godt med.

– Det trengs! De gjør vedlikehold, klipper gress to ganger i uka, og holder kulturstien fin, forteller han.

Det er mellom 15 og 20 mål plen på bygdatunet, og når dette skal klippes to ganger i uka, går det noen arbeidstimer.

– Det første jeg spør dem som søker om sommerjobb, er om de er allergiske mot gress. Det går ikke an, humrer Forsbergh.

To jenter i år

Tidligere har det alltid vært gutter som har fått anledning til å jobbe her gjennom «Ung i jobb», for det har vært få jenter som har søkt. I år er det imidlertid annerledes.

LOs sommerpatrulje kommer til Melhus og Midtre Gauldal I år arrangeres LOs sommerpatrulje for 32. år på rad i Sør-Trøndelag. Torsdag 6. juni kommer LO til Melhus fog Midtre Gauldal or å undersøke arbeidsforholdene til unge arbeidstakere her.

– Jeg bestemte meg for at jeg ville ha to jenter i år, og det angrer jeg ikke på. De er veldig selvstendige og flinke, sier Forsbergh.

Arnt er på sitt andre år som sommerarbeider på bygdatunet, mens Birger er her for tredje år på rad. De trives godt med arbeidet, og Birger har også planer om å være her i høstferien.

Populære søndager

Årets publikumsbesøk på bygdatunet har vært litt labert, på grunn av det dårlige sommerværet. Utleie til selskaper og arrangementer er som vanlig, og kulturstien blir brukt, men de spontane besøkene av folk som griller og koser seg uteblir.

Søndagsåpen kafé har derimot bare tatt seg opp, og blir veldig godt besøkt.

– Det har blitt et sted der folk møtes, et samlingspunkt, sier Forsbergh.

Sesongen på bygdatunet avsluttes med setersøndag siste søndagen i august, og så blir det basar – tradisjonen tro – i oktober.