Kulturminister Helleland på pilegrimstur

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la tirsdag ut på en pilegrimstur fra Oslo til Trondheim. Deler av turen har hun gått, mens noen strekninger har hun sittet på buss.

Målet for kulturministeren er å få oppmerksomhet omkring de norske pilegrimsledene, som hun mener må inn i en langsiktig plan, for å kunne møte fremtiden.

–Dette er en markering av 20-årsjubileet for ledene, og for å sette i gang en strategi for de neste 20 årene, uttaler hun.

Stadig flere turister velger å gå pilegrimsledene i Norge, men snart er ikke de overnattingsstedene og serveringsmulighetene som finnes langs ledene nok lenger. Dette ser kulturministeren muligheter i, snarere enn problemer.

–Vi trenger et samarbeid med næringslivet, frivilligheten og kulturlivet for å ha nok senger til pilegrimene, og det kan skape nye jobber og en fin mulighet for å presentere kulturarven, sier hun.

Torsdag passerte hun og følget Melhus, og fikk informasjon fra varaordfører Stine Estenstad (H) om hva Melhus kommune tenker om utvikling av Østerdalsleden, som går på langs gjennom hele kommunen.

–Det hadde vært ønskelig med en større satsing nasjonalt, og sammen med de andre kommunene som er berørt, sier Estenstad.

Hun understreker at det er viktig for kommunene å få midler til denne satsingen, for det koster. Derfor er hun veldig glad for at det nylig ble bevilget 2,4 millioner i tippemidler til skilting og merking av ledene.

–Jeg er veldig glad for at det settes i gang en satsing, og Melhus vil helt klart henge seg på, sier varaordføreren.

Etterpå fikk kulturministeren kaffe hos senterpartipolitiker Ola Borten Moe og hans kone Anna Ceselie på Leinstrand, før turen gikk videre til Lian for grilling, og det endelige målet – Nidarosdomen – på fredag.