– Du må ta høyde for dyr i veibanen

Torsdag morgen fikk politiet melding om åtte ponnier i veibanen ved Fremo i Melhus kommune.

Politiet fikk sporet opp eieren, og det viste seg at ponniene skulle være på beite i dette området, og at alt dermed var i skjønneste orden.

Operasjonsleder i politiet, Kamilla Engen, sier at de ofte får inn denne typen meldinger, og hun sier at det viktigste er at bilister på norske veier forstår at de må være forberedt på å møte dyr i veien.

– Sånn er det i Norge. De er sluppet i utmark, og det er ifølge norsk lovgivning lovlig. Det er den som har førerkort og kjører på veien, som må passe på, sier hun.

Andre melder om beitedyr i hagene sine, men det er heller ikke en politisak, fortsetter hun.

– I Norge er det ikke utmarka som skal gjerdes inn, det er innmark. Så det er de som har hage som må sette opp gjerde, uttaler hun.

Dessuten mener operasjonslederen at folk heller burde se dette som en sjarmerende ressurs, snarere enn et problem.

– Dette er jo noe av det som gjør Norge til et ettertraktet ferieland, sier Engen.