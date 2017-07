Veteraner går Norge på langs for en god sak

Turen er australieren Jack Bardens idé. Han er militærveteran, og ønsker å være et godt eksempel gjennom denne turen.

–Begrepet «veteran» blir fremstilt ganske negativt, med mye oppmerksomhet rundt skader og ettervirkninger. Jeg ønsker å utvide oppfatningen av gruppen, og i tillegg være et godt eksempel for andre veteraner, smiler han.

«We are trekking the length of Norway on an epic 3,353 km journey. Not to raise awareness, but to contribute to the change in how the modern veteran is discussed.»

Sitatet er hentet fra prosjektets nettside, og betyr «Vi går Norge på langs, på en episk 3.353 kilometer lang reise. Ikke for å øke bevisstheten, men for å bidra til en endring i hvordan moderne veteraner blir omtalt.»

Aksepterte situasjonen

Selv tjenestegjorde Jack i Afghanistan i 2012, og fikk en ryggskade som gjorde ham ufør. Han selvmedisinerte seg med alkohol, narkotika og medisiner, og flyttet etter hvert til Thailand. Der ønsket han å jobbe, men om han ikke drakk og tok piller, klarte han ikke å jobbe for smertene, og om han drakk og tok piller, sovnet han på jobb. Hver uke var en stadig nedadgående spiral.

–Jeg var i ferd med å ødelegge hele livet mitt, sier han.

Han flyttet hjem til Australia igjen fordi han fikk tilbud om operasjon, og hadde en formening om at dette skulle fikse alt. Men en fysioterapeut fikk ham til å forstå at det ikke var så enkelt.

–Hun så at jeg ikke tok rehabiliteringen alvorlig, og sa at jeg måtte akseptere situasjonen som den var. Da jeg klarte det, sluttet jeg å tenke på alt jeg ikke lenger kunne gjøre, men heller på alt jeg kan gjøre. Jeg begynte å utfordre meg selv, og sette meg nye mål, smiler Jack.

Dette håper han kan være et eksempel til etterfølgelse for andre.

Planla fottur i Norge

Grunnen til at han havnet i Norge, var en tidligere norsk kjæreste, som vekket interessen for norske naturperler hos australieren. Han bestemte seg for å ta en fottur her til lands, men etter hvert som han plottet inn severdigheter han ønsket å se, innså han at det ville bli en laaaaaang tur. Da kunne han like gjerne gjøre noe mer ut av det, tenkte han, og samtidig samle inn penger til en god sak.

Alle pengene han får inn på turen går til Team Rubicon i Norge og Australia. De er ideelle veteranorganisasjoner, som har spesialisert seg på å bidra i redningsarbeid ved naturkatastrofer, og de utnytter kompetansen hos veteranene fra militære operasjoner.

I tillegg får prosjektet sponsormidler til å få fløyet andre veteraner til Norge, som blir med på deler av turen.

Overrasket over klimaet

Her i Trøndelag har Jack med seg vennen Daniel Robinson, broren James Barden, og Nick Van Gestel, som de traff tilfeldigvis i Nordland, og som ble med videre. Ifølge tidsplanen er det meningen at de skal gå 25 kilometer hver dag, men i starten gikk det ikke helt etter planen. Været og klimaet i Nord-Norge i midten av april var noe helt annet enn de hadde sett for seg, og at det finnes vinterstengte bygder, var de helt ukjent med.

–Vi hadde ingen idé om hva vi gjorde! Og vi har måttet endre planene underveis, forteller Jack.

Daniels telt ble tatt av snøstorm, og de måtte gå i dyp snø, noe de ikke hadde forutsett i det hele tatt.

Fikk pakkehjelp

I Troms fikk de hjelp av en turekspert til å pakke litt lettere, men likevel bære de tre største karene sekker på rundt 40 kg hver, mens han med litt mindre kroppsvekt, og som «bare er med», slipper unna med en sekk på litt over 20 kg

Det har ført til ekstreme gnagsår, såre skuldre, vonde knær og mange andre plager. Men det morsomme er at ryggskaden ikke har latt seg merke i det hele tatt, smiler Jack.

–Jeg har bare hatt vondt alle andre steder på kroppen! ler han.

Turen videre

Nå går turen forbi Gåsbakken mot Å i Meldal kommune. Derfra går de i retning Gaustatoppen, og når de kommer dit, har Jack tatt initiativ til et arrangement sammen med Team Rubicon, hvor de har invitert veteraner fra alle land til å delta.

–Alle veteraner over hele verden har de samme problemene, men det blir håndtert ulikt fra land til land. Nå ønsker vi å få til et samarbeid over landegrensene, for å dele erfaringer, sier Jack.

De som ønsker å følge gutta på veien videre, eller donere penger til formålet, kan gå inn på facebooksiden Status Resfeber, eller på nettsiden statusresfeber.com. (Og ja da, om du skulle lure, så er det det svenske ordet «resfeber» som er internasjonalt adoptert av reiseglade mennesker, som bruker det på samme måte som vi bruker ordet reisefeber.)