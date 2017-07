Lam påkjørt av toget ved Støren

Politiet kunne fortelle om to lam som ble påkjørt og drept av toget, like sør for Støren.

Smellet inntraff i 16-tiden på tirsdag, og Bane Nor har vært på stedet. Lammene er nå fjernet og Bane Nor etterlyse eieren av lammene.

- Dette er et gjentagende problem på denne strekningen, mellom Soknedal og Melhus. Det er dårlig med gjerder rundt jernbanen i området, så da forviller både mennesker og dyr seg opp på skinnene, forteller presseansvarlig i Bane Nor til Trønderbladet.