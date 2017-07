Helikopter flyr over Melhus

Helikopteret som flyr over Melhus sentrum nå, er ikke sendt ut av politiet. Arnt Harald Åslund ved Operasjonssentralen sier at han ikke har hørt noe om et helikopter i Melhus.

– Vi har ikke noe SeaKing-helikopter eller noe annet ut på oppdrag i alle fall, forteller han.

– Det er derimot ikke uvanlig at man trener på å fly helikopter, så det kan like gjerne være det, men jeg har dessverre ikke noe mer informasjon om dette helikopteret, fortsetter han.

Har du tips i saken og vet hvorfor helikopteret flyver her nå? Gjerne ring oss på 72 87 83 70 eller send mail til tronderbladet@tronderbladet.no.

Linjebefaring

I 10.30-tiden fikk Trønderbladet klarhet i hva årsaken til flygingen var. TrønderEnergi driver i disse dager en linjebefaring av strømnettet rundt omkring, og bekrefter selv at de flyr over Melhus i dag. Dette gjør de for å avdekke eventuelle feil i nettet, og det foregår gjennom lav flyging over ledninger, mens man tar bilder av disse. Dette gir tilstrekkelig informasjon om strømnettet, og kan avdekke mangler eller feil.