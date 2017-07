- Vær obs når du lader elbilen på hytta

- Sjekk anlegget før du lader på en hytte du ikke er kjent med, advarer bilorganisasjonen NAF:

Tar du elbilen med på hyttebesøk, lønner det seg å lade på ladestasjonene langs veien, ikke på en hytte hvor du ikke kjenner det elektriske anlegget, anbefaler NAF. Dersom du lader elbilen fra vanlig stikkontakt og ikke via godkjent ladeboks, øker risikoen for varmgang og brann, og spesielt på gamle elektriske anlegg.

Først og fremst er det greit å undersøke lademuligheter langs veien, du kan bruke NAFs ruteplanlegger for oversikt over ladestasjoner, og her kan du finne ladetips.

For det andre, sørg for å ha med deg riktig utstyr dersom du har tenkt å lade på hytta. For å lade i vanlig stikkontakt trenger du en ladekabel, understreker NAF.

Følg med på stikkontakten

- Vær bevisst på det elektriske anlegget, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF:

Det gjelder å følge med på stikkontakten, dersom den blir brun, eller pinnene på kontaktpluggen er så varme at du ikke kan holde på dem, bør du avslutte ladingen.

- Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler, men det er tryggere å lade på et sikkert anlegg med en egen kurs og kontakt som er laget spesielt for dette, avslutter Engebretsen.

Kjenn på elanlegget om det blir for varmt, sjekk stikkontakter jevnlig for skader og misfarging.

Sjekk alderen og tilstanden på anlegget du skal bruke.

Sjekk kapasiteten på det elektriske anlegget.

Skru ned ladestrømmen på bilen hvis det er mulig.

Aller best, planlegg godt, og bruk hurtigladere før du kommer fram.