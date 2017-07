Stor aktivitet med dugnad

Horg kirke var den første kirken i Sør-Trøndelag som begynte med åpen kirke i juli måned for mange år siden.

Pensjonister og andre som hadde muligheter til det, stiller villig opp som verter og tar imot turister og andre interesserte som vil se nærmere på kirken.

Nylig var det Aud Rønning og Jorolf Løhre som var verter, noe de også hadde stilt villig opp til flere år tidligere også.

De forteller at det varierer med antall besøkende om dagene, og om det er norske eller utenlandske turister.

Runestein funnet utenfor Lundamo Steinen ble brukt som trapp, kan ha vært en del av middelalderkirken Grinni!

På vei til Tromsø

- Vi kan vel si at det er jevnt med besøkende her, og at de synes det er godt med en stopp for å se nærmere på kirken, forteller de to som da hadde besøk av paret Franz Busch og Gisela Wølk fra Düsseldorf i Tyskland.

De to var på tur til Tromsø og stoppet da de så at det var muligheter til det da de passerte.

- Det er en vakker kirke og vi er glade for å kunne bruke god tid her, smilte de to da de takket for seg.

Mor og datter fra Melhus spiller i Marenspillet Marenspillet på Hitra går av stabelen i august, i år med to melhusbygger i store roller.

Gjerdemaling

I fjor sommer begynte dugnadsarbeidet med å male gjerde rundt kirkeområdet, noe som skal gjøres ferdig.

Lokal kirkeverge ved Horg kirke, Per H. Gylland, forteller at det ikke er noe problem å få med folk til å komme og hjelpe til når det er snakk om kirken.

To smilende karer, Ingebrigt Evjen og Idar Jønland, bekrefter at de gjerne stiller opp.

- Selvsagt gjør vi det, vårt store og fine kirkebygg skal jo være pent og i orden der det ligger ved ved E6 godt synlig, istemmer de to.

tronderbladet@tronderbladet.no