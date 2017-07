– Vi tar slike rapporter seriøst

Assisterende rådmann i Melhus kommune, Trude Wikdahl, sier at kommunen tar arbeidet til Kommunal Rapport, avisen bak Kommunebarometeret, veldig seriøst. Hun forteller at kommunen også bruker andre databaser som for eksempel KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) til å kartlegge hvor Melhus ligger an i forhold til andre lignende kommuner.

–Vi tar det på alvor. Slike undersøkelser og rapporter bidrar til å gi oss gode indikatorer på hvordan vi ligger an. Vi går etter et helhetlig styringssystem, og da trenger vi tilbakemelding fra både objektive parter som Kommunal Rapport og Kostra, samt subjektive parter som brukere av våre offentlige tjenester, informerer den assisterende rådmannen.

Rykket ned 100 plasser

Melhus havner på en 193. plass i årets Kommunebarometer. Dette er en stor nedgang fra fjorårets 93. plass.

Denne plasseringen betyr at Melhus ligger omtrent på midten av totaltabellen. Selv om rapporten viser dårlige tall totalt sett for Melhus, er kommunen helt i toppsjiktet innen enhetskostnader. Melhus er også inne på Topp 100-lista hva gjelder pleie og omsorg.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen saksbehandling (352. plass), barnevern (345. plass) og helse (322. plass).

– Litt tilfeldig

Selv om kommunen tar rapporten på alvor, mener Wikdahl samtidig at plasseringene kan være litt tilfeldige. Hun peker blant annet på at Kommunal Rapport har pleie og omsorg som et eget kriterie, og helse som et annet kriterie. Melhus ligger som nevnt i toppsjiktet når det kommer til pleie og omsorg, men i bunnsjiktet innen helse. Dette syns Wikdahl er merkelig.

–Her i Melhus henger de to sammen, så jeg mener det blir vanskelig å skulle bedømme de to separat. De har også forandret vektleggingen av kriteriene, blant annet når det kommer til forebygging innen helse og pleie/omsorg, det teller mye mer enn hva det har gjort tidligere, påpeker Wikdahl.

Hun mener kommuner som satser hardt på forebygging vil komme høyt på grunn av vektleggingen til Kommunal Rapport, selv om mange andre kommuner har et godt tilbud innen helse og pleie/omsorg der forebygging ikke satses like hardt på. Hun tar likevel til seg «kritikken» og forteller at kommunen prøver å gjøre noe med barnevernet og saksbehandlingen, spesielt når det kommer til byggeprosjekt.

Ser på det som motivasjon

–Vi ser at vi har ting vi må jobbe med, og vi må bare se på slike resultat som en motivasjon for å jobbe videre og bli bedre, innrømmer hun.

Nytt av året er et sett med omfattende brukerundersøkelser kommunen har satt i gang med. Det har blitt gjennomført brukerundersøkelser, men for første gang er de blitt satt i et system, ifølge den assisterende rådmannen.

–Vi spør brukerne om deres erfaringer med våre offentlige tjeneste, som for eksempel barnevern, kulturtilbud og grunnskole. Vi gjør dette for å kunne hente inn så mange tilbakemeldinger som mulig, slik at vi vet hva vi må jobbe med for at folk skal trives her, konstaterer assisterende rådmann i Melhus kommune, Trude Wikdahl.