Fremskrittspartiet stemte imot E6 sør

Da fellesnemnda for nye Trøndelag skulle behandle bompengesøknaden som Nye Veier la fram for E6 Melhus-Ulsberg, var Fremskrittspartiet blant partiene som stemte imot. Frp, SV, Miljøpartiet og Rødt stemte imot, og disse hadde 14 stemmer til sammen.

Kunne ha blitt stoppet

- Hadde Frp, Rødt, MDG og SV hatt flertall, ville planene vært lagt døde nå, uttaler fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til Trønderbladet.

Sandvik har tatt kontakt med Trønderbladet etter at Anita Gilde (Frp) kom med en sterk anmodning om at melhuspolitikerne godtar at Lerkrysset blir innspart. Gilde mener at melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) er med på å stikke kjepper i hjulene for ny E6 fra Melhus og sørover.

Nye Veier vil kutte ut kryss på Ler Melhuspolitikerne har fått valget mellom å gå med på å droppe E6-krysset på Ler eller måtte ventet til 2035 med å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Nye Veier har gitt beskjed om at E6 sør kan bli utsatt til 2035 om melhuspolitikerne ikke godtar at Lerkrysset utgår.

Frp mener Ap-ordføreren forsinker ny E6 Gruppeleder Anita Gilde (Frp) mener melhusordføreren er med på å stikke kjepper i hjulene for ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Sandvik mener derimot at det er Frp som stikker kjepper i hjulene ved å stemme imot bompengesøknaden. Bompenger er en del av finansieringspakken, og Sandvik har tidligere fått politisk gehør for at det skal være en øvre grense for hvor mye bompenger som kan tas inn fra bilistene på denne strekningen. Han har vist til at fylkespolitikerne har lovt at bilistene maksimalt skal betale 180 kroner bompenger på strekningen Skjerdingstad-Ulsberg.

Gladnyhet: 213 kroner i bompenger Nye Veier mener det er en gladnyhet at bilistene må ut med 213 kroner i bompenger for en tur mellom Melhus og Ulsberg, og at lastebilnæringa må betale dobbel takst.

Fylkesordføreren har tidligere gått hardt ut i Trønderbladets nettdebatt mot samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Magaplask fra Høyre Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener Høyre har skrytt på seg veisatsing som likevel ikke kommer.

Sideveier

I vedtaket i fellesnemnda heter det også at dersom det blir behov for å innføre restriktive tiltak på sideveier for å unngå uønsket trafikkvekst, skal inntektene fra disse veiene gå til å finansiere tiltak på samme vei som bommen står. Dette ble vedtatt mot 10 stemmer.

- Er imot bompenger

Anita Gilde som er gruppeleder for Frp, forklarer stemmegivinga når det gjelder bompengesøknaden, med at Frp er imot bompenger og at det ikke burde komme som en overraskelse på fylkesordføreren.

- Vi er avhengig av å ha flertall på Stortinget. Å stemme imot bompengesøknaden er vår eneste måte å vise at vi er imot bompenger. Søknaden om bompenger kommer fra lokalpolitikerne, og da kan Stortinget ikke gjøre annet enn å støtte den. Frp har gått på en smell før når det gjelder bompenger, sier Gilde.

Gilde mener det er tragisk om E6 sør blir utsatt, og hun mener at melhuspolitikerne må godta at Lerkrysset blir spart inn for å få E6-prosjektet lenger opp på lista.

- Farlig strekning

- Dette er en veldig farlig strekning, og jeg håper at melhuspolitikerne blir med på et kompromiss. Nye Veier er optimistisk når det gjelder å få dette prosjektet opp på prioriteringslista. Melhus må godta innsparing. I Midtre Gauldal må det spares 700 millioner kroner, og det har ikke vært noe bråk derfra, sier Gilde.

Gilde legger til at Lerkrysset tar en del dyrkajord, og at det burde være et moment Senterpartiet burde være opptatt av.

- Selvfølgelig ble vi i Sør-Trøndelag skuffet over at E6 sør ikke sto øverst på prioriteringslista, men nå får vi to veiprosjekter på en gang. Vi må tenke helhetlig nå som det blir ett Trøndelag, sier Gilde.