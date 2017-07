Går i Armfeldts fotspor

Neste år er det 300 år siden karolineres dødsmarsj, og flere steder planlegges det markeringer. General Armfeldt måtte slå retrett uten å ha tatt Trondhjem etter at Karl XII ble skutt i Fredrikshald (Halden). Hæren hans satte tydelige spor i Gauldalen. I en måned bodde Armfeldt og soldatene i Melhus, og de hentet forsyninger fra Melhus og nabobygdene. Tilbaketoget gikk via Støren, Holtålen og Tydalsfjellene før de kom til Sverige. Underveis frøs 3000 soldater i hjel.

Trønderbladet har tidligere omtalt at Trøndelag kjørelag skal ha et stopp ved Prestegårdslåna i Melhus under kjøreturen langs ruta Armfeldt fulgte.

Marsj

Asbjørn Furunes har tatt kontakt med avisa, og forteller at flere med ham planlegger en marsj i Armfeldts fotspor fra Støren med start fredag 24. august. Før marsjen starter, blir det tablå utendørs ved Gauldal skole og kultursenter og prestegården.

- Marsjen går opp til Haltdalen, videre over Bukkhammeren til Tydalen og vil ende opp i Handøl i Sverige 2. eller 3. september. Underveis vil det bli kulturelle innslag som vil fortelle om det som skjedde for 300 år siden. Personer med tilknytning til historielag og de kommunale Armfeldt-komiteene i de tre kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal er med i planlegginga. Også Trondhjems Turistforening er involvert, opplyser Furunes.

Furunes understreker at arrangementene er på planleggingsstadiet slik at det kan bli endringer.

Vanskelige værforhold

General Armfeldt gikk inn i Norge via Verdal, og fikk problemer fra starten av på grunn av kjølig vær. På fjellet var det snø selv om det var sommer, og det regnet mye i Trøndelag. Da de skulle gå opp i Tydalsfjellene, blåste det opp til storm og tusenvis av soldater frøs i hjel. Av dem som overlevde, fikk mange varige skader.

Skuespillet "Elden" som vises på Røros hver sommer, skildrer feltttoget.