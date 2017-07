Frp og Høyres frihet er kun for de få

Høyres representanter Gimse og Lønseth angriper meg og Arbeiderpartiet for å være imot privatskoler og for at elevene primært skal gå på en skole i nærheten av der de bor. De skriver så at vi bruker plass på å fremstille feil om Høyres politikk. Men i Høyres svar så er det ikke en eneste setning av det vi skriver som motbevises. I stedet nevner de Ap hele ti ganger i løpet av sitt leserinnlegg. Egen politikk nevnes i to setninger. Hva i vårt innlegg er det som er feil?

Faktisk helt feil om skole, Ap En god offentlig skole som ruster elevene for fremtiden er og skal være ryggraden i utdanningssystemet vårt.

La oss heller prate om politikk og nærskoleprinsippet. Med fritt skolevalg, eller et rent karakterbasert opptak som det egentlig er, vil de med kun femmere og seksere på vitnemålet få velge skole fritt, mens resten av oss må ta til takke med det som er igjen av skoleplasser. Gimse og Lønseth kan selv gå inn og se hvilke vurderinger fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag gjør seg: han legger blant annet sju vitenskapelige artikler til grunn når han konkluderer med at nærskoleprinsippet er å foretrekke. Ingen av de sju tar til orde for Høyres forslag.

I Sør-Trøndelag sluttet vi å sende elever motvillig på kryss og tvers av fylket for at de skulle få muligheten til å ta fagbrev eller skaffe seg vitnemål i 2006. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har muligheten til å gå på en god skole i nærheten av der man bor, fremfor å måtte tvinges til å busse flere timer hver dag eller flytte på hybel som femtenåring. Jeg er overbevist om at det bidrar til at flere elever fullfører skolen.

Om ikke politiske argumenter går igjennom, så vil jeg henvise Gimse og Lønseth til de vitenskapelige argumentene. Da kan de lese rapporten fra Nord-Trøndelagsforskning som slår fast at ”Elevstrømmen etter en eventuell innføring av fritt skolevalg viser en sentralisering, spesielt mot Trondheim”. Dette vil legge press på skoler i distriktet, og videre står det i rapporten at ”næringslivsmessige konsekvenser [av fritt skolevalg ] er antakelig størst for distriktene. Her finnes bedrifter som er avhengig av den rekrutteringen den videregående skolen bidrar med.” Innføringen av et slikt forslag vil dermed kunne være direkte fiendtlig mot alle oss som bor utenfor bygrensa.

Det er på tide at Frp og Høyre legger denne ballen død, og heller begynner å svare på hvordan vi skal sørge for at alle elever opplever mestring, får seg læreplass og trives på skolen. Det er i alle fall Arbeiderpartiets viktigste oppgave.

Kristian Torve, stortingskandidat

Arbeiderpartiet