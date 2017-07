Bilbrann i boligfelt i Melhus

En nesten ny Volvo tok fyr i et boligfelt i Melhus tirsdag ettermiddag.

Operatør Christopher White i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet fikk melding om bilbrannen klokka 17.18. Bilen var i Linerlevegen på Løvset.

- Sjåføren forteller at han var ute og kjørte, og at det luktet brent. Det kom røyk og flammer fra motorrommet. Sjåføren stoppet og måtte springe til nærmeste hus for å finne brannslokningsapparat, sier White.

Brannslokningsapparatet kunne ifølge politiet ikke slokke brannen, og brannvesenet fikk stoppet brannen.

- Brannen skjedde plutselig, og det var en ganske ny bil. Sjåføren ble ikke skadd. Politiet har opprettet sak, og brannen blir etterforsket. Brannårsaken er uviss, sier White.

White opplyser at dette ikke var en elbil.