To biler var lørdag ettermiddag involvert i et trafikkuhell en kilometer nord for Soknedal sentrum. Politiet meldte klokka 15.31 at et enslig kjøretøy hadde veltet på E6 cirka én kilometer nord for sentrum. Bilen lå på sida og hadde mistet ett hjul.

Det var to personer i bilen. Ingen av personene som var involvert i ulykka, framsto som alvorlig skadd. E6 ble helt stengt etter trafikkuhellet, og så åpnet delvis ved hjelp av manuell dirigering.

Den tyske sjåføren mistet førerretten for tre måneder og fikk ett forelegg på 6000 kroner, opplyser Midtre Gauldal lensmannskontor.