E6-oppdrag til AF Gruppen

AF Gruppen er innstilt som entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag. Kontrakten er har en anslått verdi på nesten 1 milliard kroner.

Det er Statens vegvesen region midt som har gjort innstillingen, opplyser AF Gruppen i en pressemelding.

Mange vil bygge E6 Soknedal Statens vegvesen har fått inn tilbud fra nasjonale og internasjonale firma som vil bygge E6 Soknedal. I dag kommer samferdselsministeren i amerikaner fra Ler for å ta spadestikk.

– Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av veibygging inkludert tunnel- og betongarbeid, skriver selskapet.

Ketil og Ketil graver for E6 Soknedal - Artig at sjefen selv kommer til Soknedal, synes ansatte i Aune Maskin som stilte gravemaskin til disposisjon for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Arbeidene starter i september 2017 og skal etter planen ferdigstilles i 2021. Verdien på kontrakten er anslått til 994 millioner kroner.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Statens vegvesen har et tokonvolutt-system for anbyderne. I den første konvolutten lå entreprenørenes framdriftsplaner, CV-er og organisasjonsplaner. Innerst skulle en konvolutt med tilbudsprisen ligge. Anbudsfristen var 27. juni. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sa til Trønderbladet at vegvesenet denne gangen ikke kjørte prekvalifisering.