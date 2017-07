Bil har fått sleng på E6

Politiet melder at en bil med henger har fått sleng på bilen på E6 på Hovin. Meldinga kom mandag klokka 12.37. Bilen skal ha havnet i autovernet, og hadde en bil på hengeren.

Ifølge operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt, var det var tre personer i bilen, og at alle har kommet seg ut av bilen. Nødetatene rykket ut til stedet som er Fossløkka like nord for Fosskrysset.

- En passasjer klaget på smerter i nakken, sier Aaslund.

Føreren ble anmeldt etter ulykka, og førerkortet er inndratt.

Trønderbladets reporter på ulykkesstedet forteller at det er lange køer, og at E6 er stengt. Det er omkjøringsmulighet via veien som går forbi Horg bygdatun.

- Vi arbeider for å få åpnet E6 som er hovedpulsåra, sier Aaslund.

Klokka 13.39 - altså en time etter ulykka- er E6 fortsatt stengt. Politiet opplyser at stenginga skjer i påvente av at bilberger skal komme til stedet.