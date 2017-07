Kaizer og Biff endelig funnet

Trønderbladet skrev tirsdag om hundene Biff og Kaiser som hadde kommet seg løs og forsvunnet for eierne Geir og Lars Gunnar Storli. De mistet hundene på søndag, og hadde lett natt og dag for å finne igjen hundene.

Onsdag fikk Geir en telefon han sent kommer til å glemme.

- Det var en hytteeier i Haukaområdet som hadde hørt bjeffing. Han dro ut for å sjekke hva det var, og der sto Biff og Kaizer. De var i meget god forfatning, og de virket ikke slitne i det heletatt. Det var spesielt godt å se at alt var bra med lille Kaizer, forteller en lykkelig hundeeier.

Geir fortalte Trønderbladet tirsdag at hundene løp mot Svarfjellet, og det visste seg at de hadde tatt seg over nettopp dette fjellet.

- De har forflyttet seg rundt en 2-3 mil vil jeg tro, det er ganske utrolig at de har holdt sammen hele veien, sier Geir Storli.