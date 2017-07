Har du sett Kaizer og Biff?

Da far Geir og sønn Lars Gunnar Storli skulle ta inn hundene etter søndagstur, skjedde det som ikke skal skje. Biff og Kaizer kom seg løs, og de er fortsatt på frifot.

– Kaizer er en tre måneder gammel Drevervalp, og Biff er en fem år gammel hvit elghund. Jeg er usikker på om valpen svarer på navn, men Biff svarer både på navn og på plystring, forteller Geir.

Måtte sende sønnen til sengs

Faren sier han ble nødt til å beordre sønnen til sengs i morges, etter å ha lett i hele natt. Geir sier de var en gjeng på seks-syv stykker som lette i går, dessverre uten hell.

Sønnen Lars Gunnar skriver på sin Facebookside at han er mest bekymret for valpen, ettersom Biff er voksen, og tåler å være ute noen dager. Han er redd for at Biff har løpt fra Kaizer.

–Vi regner jo med at hundene er i nærheten av Budalen, de løp i retning Svarfjellet da vi mistet de. De kan også være ved Endalen, men hvem vet, sier en tydelig preget hundeeier.

- Vi tar imot all hjelpen vi kan få

Geir er ute på leting når Trønderbladet tar kontakt, og han oppfordrer folk til å ringe om de vet noe som helst om hvor Biff og Kaizer kan befinne seg.

Har du sett hundene til Geir og Lars Gunnar? Ta kontakt!

Tlf Geir Storli: 901 69 332

Tlf Lars Gunnar Storli: 986 52 822