Bruker penger om sommeren

Ida Haugen jobber ved ARK Bokhandel på Melhustorget, og er ferdig med sin ferie for denne sommeren. Hun har nettopp hatt en meget innholdsrik treukers ferie, hvor hun sammen med en venninne reiste helt til Australia. Haugen sier at hos ARK merkes det at det er mindre folk innom i sommerferien. Hun tror videre at flere nordmenn bruker mer penger enn vanlig i feriene sine.

– Jeg tror absolutt at folk bruker mer penger i ferien ja.

– Det gikk sikkert en del penger selv også når du var på ferietur?

– Ja, det gikk en del penger når vi var så langt borte. Vi bodde litt hjemme hos hun jeg var med da, for hun har studert her, men vi reiste i tillegg en del rundt der nede, forteller hun.

Videre drar Haugen fram mat som et eksempel hun tror mange bruker mye penger på, i tillegg til reiser.

– Jeg tror mange bruker mer penger på mat, og kanskje også spesielt en del småturer som koster en del, sier hun.

Undersøkelse om bruk av penger om sommeren

Respons Analyse har utført en undersøkelse for SpareBank1 hvor det kommer fram at en av tre innrømmer at de sløser mer penger om sommeren enn ellers. En av ti oppgir at de ikke sløser i det hele tatt, mens flertallet oppgir at de ikke sløser mer om sommeren enn ellers i året.

God mat er det punktet som kommer fram som det folk sløser mest på, mens opplevelser og reiser er de to neste på lista. Forbrukerøkonom i SpareBank1, Magne Gundersen mener sommeren er en fin tid å unne seg litt ekstra, så lenge det ikke går over styr.

– De fleste har litt ekstra å rutte med i ferien og så lenge det ikke går utover hverdagsøkonomien er sommeren en fin tid å unne seg litt utover det vanlige, sier han i en pressemelding.

Ifølge undersøkelsen, som ble gjort på 1016 personer i hele landet er dette punktene det brukes mest penger på om sommeren:

God mat (75%)

Opplevelser (58%)

Reiser (50%)

Høyere generelt forbruk (40%)

Alkohol (37%)

Shopping (36%)

Bruker mer enn de har råd til

Også Per Torstensen tror folk i Norge bruker mye penger på ferieturer i løpet av sommeren.

– Jeg tror absolutt folk bruker en del penger på ferie, noe man selvfølgelig skal unne seg, så lenge man ikke bruker mer enn man har da, sier han.

Eli Bergqvist, som til daglig jobber som lærer på Gimse er enig i Torstensen sitt poeng.

– Jeg har hørt og lest om folk som har igjen gjeld enda, fra fjorårets sommerferie. Det er mange som bruker altfor mye penger på ferie. Å ta opp lån for å dra på ferietur, blir for meg i overkant mye, sier hun.

Ferie også i Norge

Bergqvist bruker derimot lite penger på ferie om sommeren selv. Hun synes det blir for varmt med sydenturer på denne tiden av året, og har derfor ofte reist til Syden både i påske- og høstferien tidligere. Hun innrømmer at det spesielt ble sydenturer når barna var små, men at hun nå like gjerne legger sommerferien hjemme i Norge.

– Jeg synes det er så mye fint i Norge også. Jeg har allerede vært en tur på Røros i sommer, og har planer om å dra på Golsfjellet på mandag igjen. Men nå skal jeg fortsette morgenturen over Høyeggen, før jeg skal hjem å spise frokost, sier hun.

Også Per Torstensen har lagt årets ferietur i hjemlandet. Han skal i starten av september reise til Loen og Hardangervidda, men har nå familiebesøk fra sør.

– Akkurat nå har jeg besøk av familien som til vanlig bor i Drøbak, og det er hyggelig. I dag må jeg dessverre en liten tur innom Sportshuset for å reparere sykkelen min som jeg ødela i går, humrer han.