Tre personer har druknet i Sør-Trøndelag i år

Ti personer druknet i Norge i juni, ni menn og en kvinne. Tre av de omkomne var utenlandske statsborgere som druknet mens de fisket.

Drukningsulykkene skjedde i ni av landets fylker: Nordland, Møre og Romsdal, Troms, Hordaland, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold, Akershus og Telemark, viser statistikken fra Redningsselskapet.

Det druknet to flere i juni i år enn i samme måned i fjor, viser tallene. For første halvår under ett er det derimot en nedgang. I første halvår i år har 38 personer druknet, mot 44 i samme periode i fjor.

Tolv av drukningsulykkene i første halvår har skjedd i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mens ni skjedde etter fall fra land/brygge. Menn over 50 år er overrepresentert i statistikken.