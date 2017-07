Sa de kjørte på et reinsdyr ved Udduvollbrua

Mandag rundt klokka 07 fikk politiet henvendelse fra en sjåfør som hadde kjørt på et dyr ved Udduvollbrua på E39.

- De hadde googlet og kommet fram til at det muligens var et reinsdyr. De fortalte at det hadde vært et større dyr, og at det sprang avgårde. Viltnemnda er varslet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Innringeren var en utenlandsk sjåfør, og politiet fikk melding om at bilen hadde fått skader under viltpåkjørselen. Blant annet var lys på bilen blitt ødelagt, forteller operasjonslederen.