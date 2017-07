Hvem befinner seg på dette bildet?

Bildet fra Trønderbladets arkiv er merket 7A Støren ungdomsskole, og med årstallet 1990. Hvilken anledning bildet er tatt, står det ingenting om. Kanskje er det noen som kjenner igjen personene på bildet? Skriv gjerne en e-post til tronderbladet@tronderbladet.no om du har opplysninger.

Forrige fredags bilde fra arkivet viste et gammelt lokomotiv på Støren, og flere henvendte seg til avisa for å gi opplysninger. Prostiprest Hans Ole Sveia kom med ei oppklaring, og skriver at dette var et damplokomotiv fra 1914.

– Damploket som er fra 1914, ble utstilt på Jubileumsutstillingen i 1914 og er i dag tatt vare på – som det eneste av sin type, forteller Sveia.

Han opplyser at toget vi kan skimte bak Jon Flåteplass og Øivind Iversen, er et damplok type 30a nr. 271.