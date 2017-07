Ga medisinsk utstyr i gave til helsehuset

– Det er veldig verdifullt å få slike gaver, og de er et godt supplement til det vi har fra før, sier enhetsleder Marit Johanne Berg ved Hølonda helsehus.

Utstyr

Erna Eid, nestleder i Hølonda sanitetsforening, forteller at foreningen har gitt penger til smertepumpe og blæreskanner. Skanneren kostet 69.000 kroner, mens smertepumpa kom på 12.000 kroner.

Hølonda helsehus har en annen type smertepumpe i tillegg.

– Flere kan ha behov for smertelindring ved livets slutt. Med smertepumpe for en jevnlig behandling, sier enhetsleder Berg.

Sykepleier Camilla Røe forteller at smertepumpa også kan brukes til andre typer medisiner.

– Smertepumper blir fortrinnsvis brukt her i helsehuset, men kan også bli brukt i hjemmet. Vi ser behovet for dette. Blæreskanneren er i bruk, og den er et veldig godt hjelpemiddel. Takket være den slipper en å ta prøve, og den kan brukes av hjemmesykepleien, forklarer Røe.

Eldreomsorg

Hølonda sanitetsforening har også gitt økonomisk tilskudd til sansehagen som snart er ferdig. Det var for øvrig saniteten som fikk i gang helsehuset i 1958, og overdro det gratis til Melhus kommune i 1972. Nylig hadde sanitetsforeninga folkemøte om eldreomsorgen, og det godt besøkte folkemøtet som ble holdt på bedehuset, viste at det er stort engasjement rundt temaet. Magnhild Estenstad, styremedlem i sanitetsforeninga, forteller at det kan bli et oppfølgingsmøte siden det var så mange som tok ordet under møtet.

Ikke bare helsehuset er blitt tilgodesett med penger fra saniteten. Erna Eid har ei lang liste for tilskudd som er gitt i løpet av det første halvåret.

Mange gaver

Hun nevner førstehjelpskurset på Gåsbakken der 15 av 15 mulige plasser ble fylt opp, folkemøtet, påskefrokost, tilskudd til innkjøp av låneski til IL Leik, støtte til det nye båthuset ved Gaustadvatnet samt redningsvester til utlån, sponsing av deltakere i Jentebølgen, tilskudd til Helg i bygda, fotpleie for medlemmer, 20.000 kroner til forsamlingshuset Vonheim, støtte til ulike fond, tilskudd til ungdomsklubben og tilskudd til beredskapspulken som er innkjøpt for bruk på Jårakjølen.

– Saniteten stiller opp om det skjer ulykker og branner, forteller Estenstad.

Inntektene er fra salg av fastelavnsris, loddsalg og basar. Hver første onsdag i måneden er sanitetsforeninga på helsehuset der sanitetskvinnene får gratis kaffe og gratis bruk av lokalene. Eid og Estenstad takker alle som har gitt bidrag.

Nye medlemmer

Hølonda sanitetsforening har omtrent 120 medlemmer, og Estenstad forteller at det er kommet til så mange medlemmer at det kan bli aktuelt å danne et yngreslag for ungdommene som har meldt seg.