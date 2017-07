Stappfull perrong ventet Sommertoget

NRK Sommertoget er på vei sørover til Støren, og onsdagens TV-sending. På vei dit stoppet toget også på Melhus skysstasjon og Lundamo. På Melhus stopper toget fra klokka 12.46 til 12.56, mens det var på Lundamo klokka 13.11 til 13.21.

Med andre ord ikke så lang tid, men minuttene ble benyttet godt. Da det dekorerte toget rullet inn på stasjonen ble det møtt av vikinger og lokal mat. Ordfører Gunnar Krogstad var selv kledd ut som vikinghøvding og var fornøyd med det store oppbudet av melhusbygger.

- Veldig bra. Det var jo helt stappfullt her på perrongen. Jeg har ikke regnet på hvor mange, men flott var det, synes han.

Ordføreren forteller at kommunen har mobilisert litt de siste dagene, men storparten av dem som møtte på perrongen var der for å få et glimt av årets store rundreise i regi av NRK.

- Vi har fått tak i litt kostymer og sagautstyr, og så var det noen som fant ut at de skulle ordne et lite kor, forteller han.

Krogstad tror Melhus etterlater seg et godt inntrykk etter det korte stoppet. Kanskje blir det innslag på NRK 1 når Sommeråpent sendes direkte fra Støren.

- Det var bra mobilisering her, god stemning. Jeg fikk nevnt Sagauka og Melhus sin historie, jeg fikk nevnt Smak og opplev Melhus og delt ut noen smaksprøver. Og så fikk vist fram at her har vi det bra, sier han.

Høydepunktet for de minste var nok da barne-TV-helten Fantorangen kom ut av toget og tok "high fives" langs perrongen. Perla glimret med sitt fravær, uvisst av hvilken grunn.