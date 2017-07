Gleden var stor da vi nådde Galdhøpiggen

Tirsdag morgen reiste et turfølge på 18 fra Idrettsveien. Målet var Galdhøpiggen. Turen er planlagt siden september i fjor, og både brukere og ansatte har trent og forbedret seg gjennom hele vinteren og våren. Onsdag var det tid for å bestige Norges høyeste fjell. Været var strålende og turen opp tok hele dagen. Et vekslende terreng som besto av stein, snø og en isbre. Det var med egen brefører som passet på at alt gikk greit.

Gleden var stor da toppen ble nådd utpå formiddagen, 2469 meter over havet er ny rekord for Idrettsveien. I reisefølget var også lensmann Monica Brækken og Rune Bjørgvik fra Bygg og eiendom. Begge bidro sterkt til at turen ble en stor suksessen. Idrettsveien har hatt to flotte døgn på Raudbergstulen.

Roger Harli