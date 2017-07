Fascinert av geocaching

Mandag holder Mona Sørensen kurs på Ler for dem som vil lære seg geocaching. Sørensen er styremedlem i Geocaching i Norge.

Ligner orientering

– Geocaching er en moderne form for orientering der vi bruker enten GPS eller smarttelefon med en spesiell app. Dette går ut på å finne bokser som er gjemt rundt omkring, og en får oppgitt koordinatorer som en skal gå etter, sier Sørensen.

Boksene kan variere i størrelse fra plastbokser til noe mer hemmelighetsfullt som falske kongler.

Mange lokalt

– Disse er gjemt enten på bakkenivå eller høyt opp i et tre. Det som er så fint med geocaching, er at det er en cache for alle. Noen av dem kan nås med rullestol, mens det for andre er nødvendig med dykke- eller klatreutstyr. Cacher finnes i nesten hele verden, og noen er midt i byen mens andre er langt til fjells. På verdensbasis har antallet cacher passert tre millioner. Flere hundre er lagt ut i Melhus og Midtre Gauldal, forteller Sørensen.

Kurset er hjemme hos Mona Sørensen som bor bak Prix på Ler, og starter klokka 17. Under kurset vil en få hjelp til å komme i gang, og Sørensen opplyser at en trenger bare en smarttelefon for å komme i gang.

– Dette er en fin måte å komme seg ut, og en får følelse av mestring og får se nye steder, sier Sørensen.

Spennende turer

Sammen med Aina Sæther, som er nestleder i Mental Helse i Midtre Gauldal, drar hun på turer for å lete etter cacher. Sist helg dro de til Tynset, og letinga ble så fascinerende at de var innom blant annet Trysil og over svenskegrensa før de kom til Fannrem. På turen tok Sørensen post nummer 800, mens Sæther tok post nummer 700.

– Jeg har høydeskrekk, og på denne turen har jeg klatret tre meter opp. Det neste blir vel at jeg kommer meg ut på båttur. Når en er ute og leter etter cacher, kan en ta med hund om en har det. Du kommer deg til nye plasser når du er ute på leting, sier Sæther.

For å motivere barn til å være med på leting, finnes det poster beregnet på de minste. Turen kan da bli den reneste skattejakten.

Teamnavn

De to har dannet teamet Sloggi, og har egen campingvogn de tar med seg. Teamnavnet oppsto under eventhelga ved Svorksjøen i fjor da de spøkte med at de skulle legge en sporingsbrikke i ei truse. Avtalen er at når noen ser en sporingsbrikke, skal de melde fra tilbake til eieren. Tilbakemeldinga er at sporingsbrikken i trusa er sett på Dønna, mens sporingsbrikken Sørensen har, er på tur til Nederland.

Kurset på mandag er åpent for alle, og Sørensen sier at folk kan gi et hint om de kommer ved å skrive e-post til monagrorud@gmail.com. Senere i år står andre aktiviteter på planen for Sørensen og Sæther. 21. juli holder de kurs for Mental Helse, og 8.–10. september er det eventhelg ved Svorksjøen.

– Det arrangeres jevnlig treff der en kan treffe andre som driver med geocaching. Vi har et veldig sosialt og trivelig miljø, forteller Sæther.