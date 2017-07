Vil gi Sommertoget en smak av Melhus

NRKs Sommertog har begynt sin ferd gjennom vårt langstrakte land. Etter ei uke i Nordland har toget kommet Trøndelag. Onsdag kveld blir det stor festivitas og direktesending fra Støren. På vei dit stopper toget også på Melhus skysstasjon og Lundamo. På Melhus stopper toget fra klokka 12.46 til 12.56.

Med andre ord ikke så lang tid, men minuttene skal benyttes godt. Melhus bondelag har på kort tid organisert noen tropper og når det dekorerte toget ruller inn på stasjonen blir det anledning til å få en smak av hva Melhus kan by på.

Stikkord er maltchips og spekemat.

Fjerde generasjon jernbanemann Helge Halvorsen (72) fra Støren står klar i den gamle konduktøruniformen når Sommertoget kommer til Støren stasjon.

Etter ti minutter på Melhus kjører toget videre til Lundamo. Her står toget fra 13.11 til 13.21. For barn kan det være verdt å merke seg at barne-TV-heltene Fantorangen og Perla er passasjerer.