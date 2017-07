Strenge sikkerhetsregler når Sommertoget kommer

NRKs Sommertoget kommer onsdag til Støren, og i den forbindelse har Bane NOR satt et reglement som skal følges for å opprettholde sikkerheten til folk som møter opp på arrangementet.

På stasjonen hvor toget ankommer er det hengt opp plakater og det deles ut brosjyrer som forklarer sikkerhetsreglementet. Det som blant annet presiseres her er at det også foregår annen togtrafikk i dette tidsrommet, og at publikum må være oppmerksomme på dette. I tillegg legges det vekt på livsfaren ved å krysse toglinja og å gå i sporene. Dette er naturlig nok strengt forbudt.

Bannere og store flagg

Ut fra NRKs tidligere sendinger denne sommeren, er det naturlig å tro at folk også på Støren vil henge opp bannere og sette opp flagg for å ønske sommertoget velkommen. Dette ønskes velkommen og er en hyggelig gest, men Ellen Rindal, Bane NORs ansvarlig for sikkerheten rundt Sommertoget, sier at man må tenke over hvor man plasserer slike gjenstander. Det er forbudt å henge disse på strømmaster og bruer over toget, da dette kan skape farlige situasjoner på grunn av at disse er strømledende.

Lokale parkeringsvakter

Det er hyret inn hele 25 parkeringsvakter til arrangementet. Disse er lokale personer med tilhørighet til ulike lag og organisasjoner i området, men også andre frivillige fra lokalmiljøet. Parkeringa er det eneste punktet rundt sikkerheten som styres av de lokale, ellers styres alt av sikkerhet rundt stasjonen og jernbanen av Bane NOR.

Har gått veldig bra så langt

Etter å ha gjennomført sendinger ved seks stasjoner, og vært innom flere småstopp på veien, er Bane NOR veldig fornøyd med måten publikum har oppført seg så langt. Man må dessuten holde reglementet strengt og konsekvent, for å opprettholde den gode sikkerheten. Det legges derfor like mye vekt på sikkerheten til publikum på alle stasjoner, og forhåpentligvis går det like knirkefritt både på Støren, Oppdal og de resterende stasjonene som er med i opplegget.