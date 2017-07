Mandag klokka 20.50 fikk politiet melding om en vinglete bil på E6.

- En patrulje fikk stoppet bilisten på Lundamo. Det viste seg at alt var OK. Det er greit at folk melder fra om at bilister kjører vinglete fordi bilistene kan være trafikkfarlige, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.