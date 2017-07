Rotary-utmerkelse til Harald Vik

Under den årlige markeringen av innledningen på et nytt Rotary-år, ble Harald Vik hedret av klubben med utmerkelsen som har navn etter bevegelsens stifter. Paul Harris er den høyeste utmerkelsen et medlem kan motta, og Harald Vik fikk denne for sine mange år med innsats for klubben, og for distriktet.

Harald Vik har jobbet med mange ulike prosjekter og oppgaver i Rotary-bevegelsen. Han hadde i mange år ansvar for Rotarys ungdomsutveksling i vårt distrikt. Det ga mange internasjonale kontakter, og ikke minst kontakt med mange fantastiske ungdommer som rotary formidlet utenlandsopphold for. Harald har også hatt alle tenkelige verv innad i Melhus rotaryklubb.

Ved utdelingen la presidenten i Melhus rotaryklubb, Knut Olsen spesiell vekt på den innsatsen Harald har gjort i det siste året. Klubben har gjort et stort løft i samarbeid med NTNU for å produsere en animasjonsfilm om den eldste historien vi kjenner til i Melhus. Filmen om utgravingene på Gravråk på Søberg ble presentert under Sagauka i juni. Harald har vært prosjektleder og koordinert samarbeidet med NTNU og produsenten av filmen. Han har lagt ned en stor arbeidsinnsats som det står stor respekt av.

Forteller om langhus og gullringen I Melhus kan en få se synlige bevis på den rike og langvarige sagahistorien.

Harald Vik bor på Kleth gård i Buvika, men er trofast deltaker på klubbens møter i Melhus sentrum.

