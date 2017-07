Her blir det epletrær og biler

Den kommunale pendlerparkeringa i Melhus sentrum kan nå benyttes, forteller driftsleder Ingeborg Reitan Hanssen.

– Vi holder på med den siste finpussen, sa Reitan Hanssen på tirsdag.

Uten asfalt

Sammen med driftsleder Per Arne Kjelsberg sådde hun plenfrø. Tidligere er parkeringsplassen gruset opp. Den blir ikke asfaltert, opplyser Hanssen. Trondheim parkering skal håndheve bestemmelsene for pendlerparkeringa, og avgjør hvor mange parkeringsplasser det blir der.

– Tenk at det var militærleir i Melhus Melhus sentrum skal i framtida være gåbyen ifølge et vedtak i Melhus formannskap.

Epleslang

Til daglig er Ingeborg Reitan Hanssen spesielt ansvar for kunstgressbanene rundt om i kommunen. Nå blir det ikke kunstgressdekke ved pendlerparkeringa, men naturgress og trær.

– Det blir kanskje epletrær her, og det vil være sosialt med epleslang på kommunal eiendom, sier Reitan Hanssen spøkefullt.

Denne pendlerparkeringa er blitt til for å avhjelpe mangelen på parkeringsplasser for pendlere som vil ta tog eller buss. Fra plassen som ligger ved Melhustorget, er det kort vei bort til Melhus skysstasjon der det er stoppested for busser og tog.