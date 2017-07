Damplokomotiv fra 1914

Trønderbladet har i papiravisa og på nett etterlyst opplysninger om et "gammelbilde" fra Støren. Bildet viser Jon Flåteplass og Øivind Iversen som står foran et gammelt tog ved Støren stasjon.

Prostiprest Hans Ole Sveia som er kjent for sin store kunnskap og interesse for tog, har tatt kontakt med avisa. Han skriver at toget vi kan skimte bak Flåteplass og Iversen, er et damplok type 30a nr. 271 på Støren.

Bildet skriver seg fra 1992 da Norsk Jernbaneklubb hadde en tur med Rørosbanen nordover til Støren, og deretter sørover igjen.

Se presten sende toget avgårde Prostipresten tok et opphold i talen

- Damploket som er fra 1914, ble utstilt på Jubileumsutstillingen i 1914 og er i dag tatt vare på - som det eneste av sin type, forteller Sveia.

Onsdag kommer NRKs Sommertoget til Støren der det blir en lengre stopp. Besøket er godt forberedt lokalt, og Trønderbladet har fortalt om minikirke og konduktøren som er fjerdegenerasjons jernbanemann.

Fjerde generasjon jernbanemann Helge Halvorsen (72) fra Støren står klar i den gamle konduktøruniformen når Sommertoget kommer til Støren stasjon.

Sommertoget har også korte stopp ved blant annet Melhus skysstasjon, Ler og i Soknedal.