Over 30 graders forskjell mellom Sør-Trøndelags varmeste og kaldeste sted

Sommerværet i juni har latt vente på seg, på tross av høyere gjennomsnittstemperatur enn i mai måned.

Gule kornåkre og uslått gress Regn og kulde fører til at kornavlinger står i fare for å drukne, mens andre sliter med å få unna førsteslåtten.

Juniværet har vært preget av kaldt klima hvor temperaturen i flere fylker har ligget under normalen. På Østlandet har temperaturen ligget rundt to grader under normalen.

– På Østlandet har det vært kjølig i juni. To grader er ganske mye når vi snakker om normaler, sier klimaforsker Jostein Mamen til yr.no .

Det var også betydelig våtere på Østlandet, med høyest målt nedbør på Bjørnholt i Oslo med 118,5 millimeter nedbør.

Til forskjell var det kun kommet 48,3 millimeter nedbør i Bergen i løpet av juni måned. Vestlandet og Trøndelag lå én grad under normalen. På Vestlandet har det vært uvanlig tørt, noe som har ført til dårligere avlinger for bøndene. Lenger nord var det litt kaldere enn normalen, men med et tørt vær var det Nord-Norge som fikk det beste ferieværet. Nordland var fylket som fikk minst nedbør i landet.