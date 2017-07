Nå er det høysesong for lynnedslag

Juli er tradisjonelt den verste måneden i året for lyn og torden.

I fjor ble det registrert nær 90.000 lyn over Norge, nesten 50.000 av dem i juli, viser tall fra Meteorologisk institutt. Det er Østlandet som er mest utsatt for sommertorden, og det er her det er flest registrerte lynnedslag. Over halvparten av lynskadene som ble meldt til forsikringsselskapene i 2016, skjedde i juli og august, ifølge Finans Norges statistikk.

Det er sjelden lynnedslag fører til større branner, men med mye kostbar elektronikk kan skadene likevel bli store. I fjor betalte norske forsikringsselskap ut 205 millioner etter skader fra lynnedslag, viser tall fra Finans Norge.

– Trekk ut støpslene til verdifull elektronikk før du drar på ferie, og skaff deg overspenningsvern, oppfordrer risikosjef Arild Juell-Andersen i If.

Arvid Steen i Tryg Forsikring forteller om lekkasjer fra tinte matvarer i frysere som har medført skader på bolig for flere hundre tusen kroner, med opphogging av gulv og flere runder med luktsanering som resultat.