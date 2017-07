LOs sommerpatrulje kommer til Melhus og Midtre Gauldal

Mange unge har om sommeren en spesifikk sommerjobb, med ulik lengde i sommerferien.

Sommerpatrulje

LO arrangerer i den forbindelse noe de kalles LOs sommerpatrulje, hvor de sender ut sine unge tillitsvalgte til kommunene for å undersøke arbeidsforholdene til disse arbeidstakerne. LO merket i fjor en kraftig oppgang i antall brudd på arbeidsmiljøloven. Dette kan skyldes det stadig økende presset mot det norske arbeidslivet, og da spesielt mot unge arbeidstakere.

Unges sommervikarsituasjon har opptatt LO siden 1985. I oppstarten og de første årene fant de omtrent 50 % brudd på arbeidsloven, mens det i de senere årene har ligget på rundt 20 %. LO legger stor vekt på at selv om dette er tall som viser at utviklingen er på vei i riktig retning, men at det fortsatt er en del å ta tak i.

Verneombud

LO har satt tre områder som hovedfokus for denne sommerens arrangement. For det første vil de se etter om verneombud er på plass. I fjor fant de at 22,1 % av sommervikarene hadde mangelfull kompetanse på dette tema. Det andre de vil se på er om pausebestemmelsene følges på de ulike arbeidsstedene. Det siste punktet er et punkt som alltid er på agenda hos sommerpatruljen, og det er om arbeidskontrakter er i orden. Når det gjelder det siste temaet, vil de i år ha ekstra fokus på nulltimerskontrakter og utfordringer knyttet til dette.

Sommerpatruljen er i Trondheim 3.-7. juli (uke 27), og de vil ellers besøke ulike kommuner alle dagene. Torsdag denne uka vil de være både i Melhus og Midtre Gauldal kommune.