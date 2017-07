Her er ny-rektoren på Støren

Da Randi Hermstad besøkte Gauldal videregående for et par år tilbake, ble hun imponert over engasjementet til lærerne, lederne og elevene.

– Da muligheten bød seg, var jeg veldig interessert i å søke, sier hun.

Rektor i Rissa

Nylig ble det kjent at Hanne Marie Storrø slutter som rektor etter kun to skoleår i jobben. 1. august starter Randi Hermstad i jobben som rektor på skolen. Hun gleder seg. Trønderbladet traff henne i forrige uke, da hun var på skolen for å gjøre seg litt kjent og planlegge litt inn mot oppstarten i høst. Offisielt starter hun ikke i jobben før august.

I to år har Hermstad jobbet i ved fylkesadministrasjonen i fylkeskommunen. Hun har ledet prosjektet «Yrkesfagløftet» i fylket, for å løfte nettopp anseelsen, kunnskapen og søkertallene til yrkesfagene. Det siste året har hun vært fagsjef på avdelingen inn mot den kommende sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene.

Men før det har hun jobbet som lærer siden 1986. I 1989 startet hun som lærer på Rissa videregående skole, og hun var også rektor der i åtte år før hun startet opp i administrasjonen i fylkeskommunen.

Liker å lede

Der har hun trivdes.

– Men det å være skoleleder er nesten den aller mest spennende jobben. Da er du tett på ungdommene, kolleger og omgivelsene. Vi skal levere nye fagarbeidere og studieklare kandidater. Det er samfunnsoppdraget vårt.

Hermstad er opptatt av hvor viktig det er at skolen spiller på lag med omgivelsene. Da tenker hun på kommunen, industrien, arbeidsplassene. Hun opplever at dette samarbeidet fungerer godt i kommunen.

– Vi må samarbeide for å få til et godt fagmiljø her på skolen.

60-åringen tok lederutdanning i voksen alder, etter å ha jobbet som tysklærer i mange år.

– En dag kom jeg til det punktet hvor jeg tenkte: Kan jeg ikke noe annet enn sterke verb, tro? Da tok jeg grep, og tok lederutdanning. Det er artig å være skoleleder.

Tror på samarbeidet

Forrige rektor Hanne Storrø var ærlig på at hun slutter fordi hun ikke har klart å skape det hun kaller «dynamikken i ledergruppa» på skolen. Den nye rektoren er opptatt av at hun nå starter med blanke ark, og at veien skal gås opp i fellesskap.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Vi må ha respekt for at alle er forskjellige. Det er kun en stor fordel, som jeg ser det. Jeg gleder meg til å samarbeide med ledere og ansatte med hovedfokus på elevene. Jeg er ikke i tvil om at vi skal få det til, fastslår hun.

Hun gleder seg aller mest til å treffe elevene, når skoleåret starter i august.

– Det er jo de som er kremen!

Hermstad blir engasjert når hun snakker om elevene, og det å finne fram til talentet i hver enkelt elev.

– Alle er god på noe, ingen er god på alt! Det er mitt valgspråk.

Fortsatt bor hun med sin mann i Rissa. De har fire voksne barn. Både hun og mannen pendler hver uke: Hun til sin pendlerleilighet i Trondheim, han til Oslo. Så møtes de i Rissa i helgene. Hun ser ingen utfordringer med å kjøre fra Trondheim til Støren hver dag.

– Det er uproblematisk. Når man er vant til å pendle til og fra Rissa, blir ikke det noen avstand, smiler hun.