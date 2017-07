Forkastet anke fra drapssiktet

Den drapssiktede 27-åringen fra Melhus anket på stedet da dommeren i Sør-Trøndelag tingrett var enig med politiet om at 27-åringen skal sitte åtte uker til i varetekt. 27-åringen har sittet i varetekt siden 25. januar da Råger Holte ble funnet død i sitt hjem.

Ifølge siktelsen har 27-åringen stukket Råger Holte til døde med en bajonett. Holte ble ifølge obduksjonsrapporten påført over 100 stikk i overkroppen.

Høy risiko for nye voldshandlinger

I den rettspsykiatriske erklæringa fra 26. juni heter det at det er høy risiko for at 27-åringen kan begå nye voldshandlinger, og lagmannsretten mener at fortsatt fengsling er nødvendig for å hindre at 27-åringen begår voldshandlinger som kan medføre høyere straff enn seks måneder i fengsel. Han skulle i februar møte i retten tiltalt for trusler og vold mot fastlegen samt trusler mot Lundamo restaurant og et apotek. Tidligere er han dømt i en annen sak.

Frostating lagmannsrette mener at mistanken mot 27-åringen ikke er svekket.

Blodspor og DNA

I et støtteskriv skriver forsvarer Arve Opdahl at tingretten ikke har redegjort for hvilken handling som har ført til dødsfallet til Råger Holte, og mener at det ikke er funnet bevis for at 27-åringen begikk drapet selv om det er funnet DNA og blodspor bare fra Holte og 27-åringen. Ifølge forsvareren er det ikke uventet at det er funnet DNA fra 27-åringen siden han oppholdt seg flere dager i strekk i perioder hos Holte, og at det var slåssing i boligen natt til 24. januar. 27-åringen mener at han er uskyldig, og forsvareren har sagt at en annen kan ha begått drapet.

Politiadvokat Kari L. Bjørnøs har opplyst at etterforskninga er ferdig. Rettssaken mot 27-åringen er berammet til 16. oktober, og det er satt av fire uker til den. Nærmere 200 vitner er avhørt for å kartlegge bevegelser i området rundt hjemmet til Råger Holte (38) som bodde på Ler.