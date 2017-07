Skal du leie ut hytta i sommer?

Hvis du ikke har planer om å bruke hytta selv i sommer, kan du tjene noen kroner på å leie den ut til andre. Utleieinntekter fra fritidseiendom eller hytte er nemlig skattefrie inntil 10.000 kroner. Hvis leieinntektene overstiger dette, skattlegges imidlertid 85 prosent av det overskytende beløpet som alminnelig inntekt.

Eier du flere hytter, gis et fribeløp for hver eiendom. Reglene om skattefritak gjelder dog ikke for rene utleiehytter, og som utleier og skattyter må du selv beregne den skattepliktige nettoinntekten og føre opp beløpet i post 2.8.3 i selvangivelsen. Husker du i tillegg å justere skattekortet ditt før du håver inn penger på hytta, slipper du å få baksmell på skatten.

NTB