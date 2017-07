Melhus til topps på Galdhøpiggen

Norges høyeste topp, Galdhøpiggen på 2469 meter over havet, ble lørdag nådd av ei stor gruppe fra Melhus.

Til topps

37 fra Melhus deltok på Til topps som er et arrangement i regi av Røde Kors, KS, Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) og Den norske turistforening.

Starten var ved Juvasshytta, og Til topps inkluderte også deltakere fra andre kanter av landet. Gruppa fra Melhus besto av frivillige fra Røde Kors, flyktninger som er blitt bosatt i Melhus, ansatte i Melhus kommune, Torgeir Gunleiksrud fra Trondhjems turistforening og ordfører Gunnar Krogstad samt hans kone og datter.

I forkant hadde deltakerne forberedt seg ved å gå turer. Flere var godt trent fra før, mens andre var ute på sin første fjelltur. Det var spente deltakere som ble skysset med buss til Juvasshytta der turen startet.

Mange steiner

Derfra gikk turen til fots. Den første delen var i steinete terreng, og så gikk deltakerne over Styggbreen der det var nødvendig med brefører og taulag. Så bar det bratt opp ei steinur før den siste skråningen opp skulle forseres.

Der var det snø og varmt ettersom været var upåklagelig. Oppe på toppen kunne deltakerne juble over å ha kommet fram, og det ble ropt Melhus, Melhus med taktfaste rop. Takket være et fantastisk flott vær var det panoramaskue fra Galdhøpiggen. 35 av 37 deltakere nådde toppen, og to måtte gi seg ulike årsaker.

Røde Kors hadde plassert ut sanitetsvakter, og de kom med oppmuntrende tilrop til dem som strevde med å nå målet.

Vel nede ved Juvasshytta vanket det diplom på deltakerne, og det var slitne turgåere som satte seg i bussen.

Fornøyde deltakere

- Det var en veldig fin tur, sier Kenfe.

Tesfay er også svært fornøyd med turen.

- Den var veldig bra, og vi er fornøyde. Det er første gang vi går på et fjell. En slik tur er bra for integreringen, og vi er blitt kjent med nye personer, sier Tesfay.

Kenfe forteller at de gjerne går på nye turer igjen. Røde Kors har planer om turer rundt om i Melhus slik at flyktningene kan bli kjent med turterrenget i Melhus.

Dagen før toppturen bød arrangørene på kulturfest i Lom, og 1500 var samlet til ulike aktiviteter, underholdning og fellesbespisning. Lederen i Norges Røde Kors, Sven Mollaklev holdt åpningstale, og han sa blant annet at det er viktig å vise solidaritet for å gi Norge et varmere samfunn.

For noen år siden var deltakere fra Melhus med på Til topps. Tidligere i uka gikk brukere og ansatte ved Idrettsveien bofellesskap samt lensmann/politikontakt Monica Brækken, opp på Galdhøpiggen.