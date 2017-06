Sluppet fri etter brann i Melhus

To menn i 20-årene ble pågrepet etter at det onsdag kveld begynte å brenne i et nedlagt verksted i Strandvegen i Melhus sentrum.

Verkstedet som har huset Søpstad smed, er planlagt revet.

Pågrep to etter brann i Melhus To menn i 20-årene er pågrepet og sitter i arresten etter brann i nedlagt verksted.

Sigarettrøyking

- Vi har gjort de undersøkelser som ska gjøres. Det var en mindre brann. De forklaringer har vi har fått, stemmer med funn på stedet. De har vært inne og røkt i bygget, sier lensmann/politikontakt Monica Brækken.

Brækken opplyser at de pågrepne ble sluppet fri samme dag som brannen var, og at de ikke erkjenner straffeskyld. Brannen skyldes sigarettrøyking ifølge Brækken.

- Vi ser ingen grunn til å gå videre med saken, og det blir sannsynligvis ikke en straffereaksjon, sier Brækken.

Sikring

Trønderbladet har tidligere skrevet om at folk har reagert på at bygget står til nedfalls og at barn leker der. Ruter er knust. Verkstedet som også har en boligdel, ligger innimellom eneboliger og rekkehus.

- Grunneier er ansvarlig for sikring, og skal rydde opp. Jeg skal ta kontakt med grunneieren, sier Brækken.