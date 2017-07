Ser på eldreomsorgen med nye øyne

Eldreomsorg i Kenya og i Norge kan se ut til å være to vidt forskjellige ting. Mens Norge har sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre, skjer mesteparten av eldreomsorgen i Kenya ved at familiemedlemmer og frivillige tar seg av eldre mens de bor hjemme.

Fra Kenya til Melhus

Nylig fra Anne Akinyi og Mary Mwandigha fra Melhus kommunes vennskapskommune Taveta i Kenya på Melhus videregående skole der de møtte elever fra helse- og omsorgsfag vg1.

2. mai startet de som sykepleiere på Buen omsorgssenter, og de skal være i Melhus i ett år som ledd i Fredskorpsutveksling. Elever fra Melhus videregående skole har i mange år deltatt i det nasjonale opplegget Livsglede for eldre, og nå fikk Akinyi og Mwandigha muligheten til å lære om dette opplegget. De ga de norske elevene muligheten til å bli kjent med eldreomsorg i Kenya, og siden konversasjonen gikk på engelsk, fikk elevene også muligheten til å øve språkferdigheter.

Hjemmeomsorg

Akinyi og Mwandigha forteller at det ikke finnes eldrehjem der de kommer fra, og at eldreomsorgen gis av familiemedlemmer og frivillige.

– Vi tar vare på de eldre hjemme, og bruker frivillige. Familiestrukturen der er annerledes enn i Norge, sier Akinyi.

Mwandigha forteller at det er folk i hjemmene som kan ta seg av de eldre.

– Begge deler er bra, og det handler om at det er ulike kulturer, sier Akinyi.

De har begge gått i gang med å lære seg norsk. Melhus kommune fokuserer for øvrig for tida på prosjektet «100 år i eget hjem».

Gjensidig læring

– Det var hyggelig å ha besøk av de to sykepleierne fra Taveta. Uten besøket ville det blitt tomme skoledager. Vi kan lære noe av dem slik at vi kan forbedre vår eldreomsorg, sier Eirik Willmann.

Linn Bolland Samdahl syntes besøket var lærerikt.

Melhus videregående skole har i mange år hatt utveksling med Taveta, og lærer Merete Wishman forteller at ei gruppe ansatte og lærere var i Taveta i februar. I april var det gjenbesøk i Melhus. I år ble utvekslingsopplegget finansiert med bistand fra fylkeskommunen, Melhus kommune og Melhus videregående skole. Tidligere har staten gitt midler til utveksling der også ansatte fra Melhus kommune jevnlig har vært i Taveta. Nå er nordsør-opplegget lagt ned, forteller Wishman.