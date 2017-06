Nå har vi den laveste arbeidsledigheten siden 2013

Ved utgangen av juni er kun 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid. Dette er det laveste tallet på ledige siden 2013. I både Melhus og Midtre Gauldal er arbeidsledigheten på 2,0 prosent.

Lav ledighet i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag er det nå 3.655 personer som er helt ledig. På samme tid deltar 948 personer i et arbeidsrettet tiltak, en liten økning fra samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer i tiltak gir en bruttoledighet på 2,7 prosent mot 2,9 prosent i samme periode i fjor. I Sør-Trøndelag er ledigheten fortsatt lav sammenlignet med landet som har en bruttoledighet på 3,3 prosent. I juni gikk ledigheten ned i alle fylker, og aller mest i Nordland, Agderfylkene og Rogaland der ledigheten falt med mellom 16 og 18 prosent.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,2 prosent mot 2,3 prosent de foregående tre måneder.

Betydelig lavere ungdomsledighet

– Ledigheten har nå falt sammenhengende i mer enn et år og det er en god vekst i antallet nye stillinger. Det er spesielt positivt at antallet arbeidsledige ungdom reduseres med 15 prosent fra juni i fjor. Ungdom er en av gruppene Nav jobber aktivt med. Vi vet at ungdom kan få lange løp i NAV-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, i en pressemelding.

Økende stillingstilgang

Halvveis i året har antallet stillinger økt med ni prosent. Særlig stor er økningen innen bygg og anlegg, men også industriyrkene har en kraftig økning. Innen bygg og anlegg er det i år 30 prosent flere stillinger enn på samme tid i fjor. Også innen ingeniør- og ikt-fag er det en økning i antallet nye stillinger. Så langt i år har antallet stillinger for denne yrkesgruppen økt med 12 prosent.

Stor prosentvis forskjell

Et flertall av fylkets kommuner har nedgang i ledigheten og ved utgangen av juni har 14 kommuner en ledighet på under to prosent og ytterligere fire en ledighet på akkurat to prosent. Roan har den prosentvis høyeste ledigheten i juni. Her er 5,7 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Lavest ledighet finner vi i Osen hvor 0,6 prosent er uten arbeid. I Trondheim er det nå 2.368 helt ledige, tilsvarende 2,3 prosent, en nedgang på ni prosent.