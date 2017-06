Åpner med mobilen

– Vi må erkjenne at løsninga med kamera og deteksjon av bilskilt var for vær- og vindutsatt. Trøndersk klima er utfordrende. Ei slik løsning kan være bedre egnet i innendørs parkeringsanlegg, sier assisterende prosjektleder Morten Berntsen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Knapp i app

Tirsdag testet Berntsen og ansatte hos leverandøren WTW på Tiller at bommene faktisk går opp og ned. I stedet for at bilistene kjører fram til bommen der et kamera gjenkjenner bilskiltet, skal bilistene bruke en knapp i en app på smarttelefonen til å åpne bommen.

– Bilistene må følge de reglene som finnes, og vi håper at folk ikke sitter med mobilen i fanget når de skal åpne bommen, sier Berntsen.

Pendlerparkeringa i Melhus sentrum er nybrytende, men har møtt på motbør underveis. Det viste seg at kameraet ofte ikke gjenkjente bilskilter fordi de enten var for gamle eller dekket med veisalt. Sjåfører kom seg verken inn eller ut av parkeringsplassen, og fylkeskommunen opplevde hærverk på bommer.

Da bommene skulle testes i vinter, oppsto det strømbrudd. Nå skal systemet ifølge Berntsen være garantert mot både strømbrudd og nettfall.

150 med

Flere ganger har fylkeskommunen bebudet at bommene kun vil være åpne for de rundt 150 som deltar i pilotprosjektet, og så har bommene likevel stått åpne fordi teknologien ikke har fungert.

– Pilotprosjektet har vært et levende laboratorium, forteller Berntsen.

Denne gangen blir plassen gjort tilgjengelig for bare dem som deltar i pilotprosjektet, fra mandag av. Nå håper Berntsen og leverandøren at teknologien fungerer. Deltakerne i pilotprosjektet vil få tilsendt informasjon om hvordan de får åpnet bommen med appen.

– Trondheim parkering kan fjernstyre anlegget om noen trenger hjelp, og det vil være folk til stede mandag morgen for å hjelpe om noen trenger bistand. Vi anbefaler at en beregner seg litt ekstra tid siden bommen skal gå opp og ned for hver bilist, sier Berntsen.

Det er ikke plass til flere enn 150 i pilotprosjektet. Den offisielle åpninga av nyvinningen blir i høst.

Populær plass

Hensikten med denne pendlerparkeringa som har 58 ordinære parkeringsplasser og 2 handikapplasser, er at folk skal kunne reservere parkeringsplass hjemmefra slik at de er sikker på å finne en plass når de kommer til Melhus skysstasjon. Dermed slipper de bomtur.

– Vi har etablert et anlegg etter Melhus kommunes ønske, og dette er et prosjekt der Miljøpakken og Melhus kommune samarbeider. I hovedsak er det melhusbygger som er med i pilotprosjektet, men vi har ikke sett på hvor de påmeldte er fra, sier Berntsen.

Ikke bare melhusbygger parkerer i Melhus sentrum for å reise kollektivt. Ved Melhus skysstasjon der det er togstopp og busstopp, er det kamp om parkeringsplassene.

– Tanken er å etablere slike pendlerparkeringer som denne, rundt om i fylket. Det kan være at når politikerne ser at dette fungerer, vil de ha et storskala-prosjekt, sier Berntsen.

Firmaet WTW har utviklet mobillett og smartparkering (på mobil), og utviklingssjef Christian Laverton og daglig leder Trond Nordby sier at lignende anlegg som det i Melhus sentrum, ikke finnes.

–På sikt kan en få til en kobling mellom p-appen her og periodebilletten, forteller Laverton.