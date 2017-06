Ketil og Ketil graver for E6 Soknedal

- Strengt tatt har jeg ikke lov til å kjøre gravemaskin, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og kaster et langt blikk bort til gravemaskina til Aune Maskin.

Gravemaskina sto torsdag ettermiddag klar for et symbolsk jafs for å markere starten på E6 Soknedal. I stedet fikk statsråden en spade, og tok et spadetak sammen med stortingskandidatene Lill Harriet Sandaune (Frp) og Marit Holm Lønseth (H). Deretter gikk han bort til gravemaskina, og konstaterte fornøyd at det sto Ketil på den.

Lokalt firma

Navnet Ketil var ikke inngravert i anledning dagen, men er navnet til maskinfører Ketil Bjerkenås i Aune Maskin. Fra Aune Maskin kom daglig leder Arnt Egil Aune, maskinfører Ketil Bjerkenås og maskinfører Erik Fløttum. Firmaet har hatt oppdraget med grunnarbeidet til riggen som ble overlevert til Statens vegvesen en time før statsråden kom. Riggen har plass til nærmere 20 ansatte, og har fire hybler for ansatte som skal jobbe med tunnelen som skal sprenges ut. Tomta riggen står på, skal senere brukes til den nye Coop-butikken.

- Det er artig at sjefen selv kommer hit. Vi setter stor pris på at det blir stor aktivitet og bedre trafikkforhold i Soknedal, sier daglig leder Aune til Trønderbladet.

Så gikk statsråden inn i gravemaskina for å prøvesitte den før han gikk ut for en prat med lokalpolitikere.

Samferdselsministeren er på en E6-turne, og hadde en kort stopp på Klett tidligere på dagen.

- Jeg kikket på leira, opplyser statsråden.

Kjørte amerikaner

Etterpå gikk turen til Ler der han fikk sette seg bak rattet på Pontiacen til Rolf og Lisbeth Tiller fra Ler. Statsråden kjørte langs E6 til Soknedal.

Mange vil bygge E6 Soknedal Statens vegvesen har fått inn tilbud fra nasjonale og internasjonale firma som vil bygge E6 Soknedal. I dag kommer samferdselsministeren i amerikaner fra Ler for å ta spadestikk.

- Kjekk bil, og det var bare gøy å kjøre den. Bilen er utrolig velholdt, og det sier noe om eieren. Jeg kjørte veldig lovlig, forteller Solvik-Olsen.

Ansatte i Statens vegvesen med assisterende prosjektleder Idar Lillebo i spissen, viste statsråden rundt i den splitter nye brakkeriggen.

Ønsker fire felt

Samferdselsministeren var strålende fornøyd med å få ta det første spadestikket for E6 Soknedal, og han mener at det ikke innebærer at mistillit til Nye Veier at Statens vegvesen fikk beholde oppdraget med å bygge E6 Soknedal.

Vegvesenet bygger tofelts motorvei med 90-sone. Den nye E6-strekninga er 6,5 kilometer, og får en 3,6 kilometer lang tunnel, toplans kryss i Soknedal sentrum, to E6-bruer, 1,7 kilometer lokalveisystem med to bruer, kollektivterminal og sideanlegg. Veien skal være ferdig om tre år, og statsråden uttrykte håp om å kunne klippe snora da. Anbudsfristen var 27. juni, og prosjektleder Harald Inge Johnsen forteller at det har vært god interesse blant norske og utenlandske aktører.

- Jeg skulle ønske at denne strekninga får fire felt. Statens vegvesen sier at de legger til rette for fire felt slik at de to gjenværende feltene kan bygges senere, sier statsråden til Trønderbladet.

E6 Melhus

Solvik-Olsen legger til at regjeringa har vedtatt at Nye Veier skal få oppdraget med utvidelsen av E6 Melhus, og kan dermed bygge en firefelts motorvei med 110-sone til Soknedal.

- Veien skal være ferdig i 2027, og ikke etter 2032 som den forrige Nasjonal transportplan la opp til. Her er det bare grunn til å smile, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren mener at lokalpolitikerne må godta at det kan bli færre kryss og kortere bruer for å spare penger, og han forsvarer opprettelsen av Nye Veier med at han synes det bør være to aktører innen veiplanlegging i Norge.

Bompenger

Rett sør for Soknedal kommer det bomstasjon.

- Som Frp-er skulle jeg ønsket at vi kunne ha investert av oljeformuen. Stortinget er ikke der. Vi har tatt bort bompenger på korte prosjekter, sier Solvik-Olsen.

Statsråden mener at spørsmålet om elbilister skal betale bompenger, må tas opp i Stortinget. Imidlertid mener at det om noen år vil være så gode elbiler at det ikke er nødvendig med økonomisk stimulans.