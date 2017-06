Åtte uker til i varetekt for drapssiktet 27-åring

Dommer Anne Marie Selvaag har i dag torsdag bestemt at 27-åringen fra Melhus skal sitte åtte uker til i varetekt. Dommeren mener at det er sannsynlig at 27-åringen har begått drapet på Råger Holte, og at det er fare for at 27-åringen vil begå nye voldshandlinger.

Rettssaken er berammet til 16. oktober. 27-åringen er siktet for å ha drept Holte med bajonett. Ifølge obduksjonsrapporten ble Holte stukket over 100 ganger i overkroppen.

Ifølge de sakkyndige som har laget en rettsmedisinsk rapport, er det høy risiko for at 27-åringen kan begå nye voldshandlinger. 27-åringen har en tidligere dom, er tiltalt for vold og trusler samt er anmeldt for vold mot en medinnsatt i Trondheim fengsel.

Husker ikke noe drap

27-åringen mener at han er uskyldig, og forsvarer Arve Opdahl sier at hans klient mener at noen andre kan ha utført drapet.

- Han husker ikke at han har drept noen, og han har ingen formening om hvem som kan ha utført drapet, sier Opdahl til Trønderbladet.

Forsvareren opplyser at 27-åringen mener at det er andre kandidater til knivstikkingen, og at det var en episode med knivstikking helga før. Ifølge forsvareren var en av dem som var involvert i knivstikkingen helga før, er blant de to siktede som ikke sitter i varetekt.

- De sakkyndige har pekt på rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser, og dette er teoretiske diagnoser. 27-åringen avviser at han har en diagnose, og han mener at det ikke spiller noen rolle om han har en diagnose siden han mener at han er uskyldig, sier Opdahl.

Opdahl er uenig i at det er gjentakelsesfare, og han mener at det er svært underlig at 27-åringen sendte sms til avdøde om det var han selv som hadde drept Råger Holte.

27-åringen anket på stedet til Frostating lagmannsrett. Han ble ført inn og ut av retten i håndjern, og ledsaget av to politifolk.

Forsvarer Opdahl opplyser til Trønderbladet at det er 4500 sider i saken, og at det tar tid å gjennomgå dem med 27-åringen. I starten var dokumenter klausulert og forsvareren hadde taushetsplikt.

- Det gikk tre fengslingsmøter før min klient visste hvordan Holte var drept, og han kom i samtaler med ulike forslag til hvordan Holte var drept alt etter hvem han trodde som kunne være drapsmann, sier Opdahl.

Slåsskamp

Ifølge forsvareren var det slåsskamp i hjemmet til Råger Holte natt til 24. januar, men at de to skværet opp. 27-åringen skal ha blitt slått i hodet med ulike gjenstander. Om morgenen ble han observert på Prix Ler. Da hadde 27-åringen ifølge forsvareren ikke blodige klær.

Politiadvokat Kari Bjørsnøs opplyser at politiet forholder seg til de sakkyndiges rapport, og legger til at den skal legges fram for den rettsmedisinske kommisjon. Ifølge politiadvokaten kan 27-åringen ha vasket seg og klærne før han dro fra huset på Ler. Bjørsnøs har vist til at det bare er funnet dna fra avdøde og 27-åringen, og det har forsvareren forklart med at 27-åringen oppholdt seg i dagevis i hjemmet til Råger Holte.

- Politiet finner en vaskemaskin som har vært i bruk. Ingen vet når. I det miljøet kan vasken bli liggende 1-2 dager. Det er ingen opplysninger om at vaskemaskinen gikk den dagen, sier Opdahl.