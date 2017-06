Vil ha åtte uker i varetekt for drapssiktet

Under fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett på torsdag, vil politiet be om forlenget varetekt for drapssiktet 27-åring fra Melhus. Denne gangen begjærer politiet åtte uker i varetekt, og begrunner som før varetekt med faren for gjentakelse.

Ferdig med etterforskninga

- Etterforskninga er ferdig, og vi mener det ikke vil komme fram noe nytt om fire uker slik at vi denne gangen ber om åtte uker i varetekt, sier politiadvokat Kari Leira Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt.

27-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar. Råger Holte (38) ble funnet død i sin bolig på Ler den dagen, og 27-åringen hadde først status som vitne. Deretter ble han siktet for forsettlig drap og varetektsfengsling. Råger Holte var ifølge forsvareren, en nær venn av 27-åringen. Under hvert fengslingsmøte har 27-åringen nektet straffskyld, og han har anket til Frostating lagmannsrett. Hver anke er blitt avvist av lagmannsretten. Både politiet og retten mener det er fare for at 27-åringen kan begå nye straffbare handlinger om han blir satt fri.

Stukket med bajonett

Politiet mener at 27-åringen stakk Råger Holte med minst 100 stikk med en bajonett, og at Holte døde etter kort tid av knivskadene han fikk.

Les også: Stukket gjentatte ganger med bajonett

- Jeg vil ikke gå i detaljer om hvordan drapet skal ha skjedd eller hva som er vårt påtaleforslag, sier Bjørsnøs.

Politiets forslag til tiltale mot 27-åringen er sendt over til statsadvokaten som så skal sende over et forslag til Riksadvokaten. Rettssaken er berammet til 16. oktober, og Bjørsnøs vil altså ikke si noe om hva tiltaleforslaget lyder på. Bjørsnøs vil heller ikke uttale seg om tiltalepunktene fra rettssaken som ble utsatt i februar, er med. 27-åringen er også tiltalt for trusler og vold, og Trondheim fengsel har anmeldt 27-åringen for å ha utøvd vold mot en medinnsatt.

Les også: Fire uker lang rettssak (Pluss)

Den rettspsykiatriske rapporten er kommet, og Bjørsnøs vil ikke si noe om innholdet i den før siktede er blitt gjort kjent med rapporten. Forsvarer Arve Opdahl har fått dokumentene i saken, men Trønderbladet har ikke fått svar på henvendelse til forsvareren om dette.

Nesten 200 vitner

Nærmere 200 vitner er avhørt i saken, og Bjørsnøs opplyser at noen vitner er avhørt flere ganger.

- Vi har foretatt en omfattende kartlegging av hvem som har vært i området rundt dødstidspunktet, sier Bjørsnøs.

Så langt har politiet ikke fått noe eksakt tidspunkt for når Råger Holte døde. Den rettsmedisinske kommisjonen har godkjent vurderingene om at Holte døde en gang i løpet av natt til 24. januar eller om morgenen. Forsvareren mener at 27-åringen hadde forlatt boligen da Holte døde, og at det er momenter som kan gi indikasjon på at Holte ventet besøk av noen.

27-åringen var inne til avhør 23. mai, og var inne senere på politihuset for underskriving av avhøret og for ett nytt avhør.

- Da ville han ikke svare på spørsmål, sier Bjørsnøs.

Politiadvokaten opplyser at 27-åringen fastholder i avhør at han ikke har drept kameraten.

De to andre

Når det gjelder de to andre som er blitt siktet i drapssaken, er siktelsen mot dem opprettholdt.

- Vi mener at siktelsen mot dem er svekket, sier Bjørsnøs.