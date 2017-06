Jokermillionær fra Støren

En person fra Støren kan kalle seg millionær etter onsdagens Joker-trekning i Vikinglotto.

Premien ble på 2,37 millioner kroner etter at spilleren traff på jokeren. Han hadde latt Ask velge tall, og kunne juble da topppremien var klar.

Til Norsk Tipping sier den heldige spilleren at han var ute i sola og grillet da han ble oppringt i forkant av spillet. Han forteller videre at han har spilt i mange år, og at det var artig å bli Joker-kandidat.

- Juhu! Dette var kjempemessig. Nå blir denne sjeldne godværsdagen enda bedre, jublet vinneren ifølge Norsk Tipping, da premien var klar.