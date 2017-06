Savnet laksefisker funnet død i Orkla

Ifølge politiet har brannvesenet hentet mannen opp av elven og over i en båt tirsdag morgen. Det ble observert en person liggende i elva ved Bårdshaugøra, skrev politiet på Twitter klokka 08.58. Klokka 09.54 skriver politiet at en død mann er sikret til land fra elva.

Klokka 12.24 opplyste politiet at den døde mannen i Orkla er identifisert som den savnede fiskeren. Mannens pårørende er varslet.

De siste dagene har det vært et omfattende søk i elven. Den savnede er en 40 år gammel spansk mann som har fisket laks i Orkla sammen med tre andre menn. Han har trolig sklidd eller mistet balansen, havnet i elva og ikke klart å komme seg på land grunnet den strie strømmen, tror politiet.

Det var en tilfeldig forbipasserende som i 15-tiden søndag meldte fra om at han hadde sett en mann flytende i Orkla like nord for Forve bru i Orkdal. Det var noen andre i følget mannen var med i som meldte ham savnet.

Mandag morgen sa politiet og Hovedredningssentralen at de trodde mannen var omkommet. Planlagte søk etter fiskeren avbrytes på bakgrunn av dagens funn.